Sport.quotidiano.net - Cassano versus Leao, ci risiamo. Antonio liquida Rafa che risponde con l’emoji dei pagliacci

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra le tante certezze del calcio italiano, due sono scolpite nel marmo. Peril numero 10 del Milanelè un “calciatore da 0-0”, mentre per il portoghese l’ex talento di Bari Vecchia può essere ben rappresentato dall'emoji, o più, delo. Il concettolo ha ribadito nella notte del trionfo rossonero a Riyad nel corso della live di “Viva el Futbol” con Lele Adani e Nicola Ventola. "Si accorgerà pure Conceicao che è un giocatore da 0 a 0, è un giocatore farlocco” ovvero, senza impatto. All’ex Roma non vanno giù alcune dichiarazioni dieldopo la conquista del trofeo: “Sia con la Juventus che oggi non abbiamo mollato mai: dobbiamo ringraziare l'allenatore che è arrivato e ha messo subito le sue idee, ha portato energie e mentalità di vincere”.pro Fonseca Tutt’altro che noto per i sereni rapporti con i suoi tecnici,ne diventa paladino (quanto meno di Paulo Fonseca) e impugna la mazza: “Dimostra che è uno che non ha i c******i, va in Nazionale, parla da lontano (.