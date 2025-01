Lettera43.it - Caso Todde, le presunte dichiarazioni contraddittorie della governatrice sarda sulle spese elettorali

Durante un’intervista a Piazza Pulita nel marzo 2024, Alessandra, laSardegna dichiarata decaduta, aveva affermato: «Mi sono pagata gran parte di questa campagna elettorale, e questa è egualmente una grande libertà». Un primo punto sul quale il collegio di garanzia elettorale ha posto la sua lente: la normativa prevede infatti che ogni candidato nomini un mandatario elettorale come unico responsabileraccolta fondi, un passaggio cheavrebbe omesso. Nelle 10 pagine del provvedimento, sono emerse inoltre fatture intestate direttamente alla, come l’affitto di un cinema per un evento elettorale.: «Le miesono state gestite da un comitato elettorale»Ma La vicenda si complica conapparentementea quasi un anno di distanza.