Caso Cecilia Sala | il nostro è un governo di sovranisti senza sovranità

di Alberto BertoloneLa vicenda che riguardae l’iraniano Mohammad Abedini non fa altro che confermare, e francamente non ce n’era bisogno alcuno, di come l’Italia sia una nazione amolto limitata. Se per quanto riguarda le politiche economiche ogni, o almeno quelli che puntano a durare nel tempo, devono sottostare alle politiche economiche (di austerity) di Bruxelles, in politica estera (Ucraina docet) siamo, in compagnia della quasi totalità dei nostri partner europei, completamente asserviti agli Usa. IlMeloni, nonostante i proclami, in questo non si è affatto differenziato dai precedenti, anzi.Giorgia Meloni, una volta spauracchio Ue, si è adeguata ora buona buona alle politiche economiche europee, arrivando a votare addirittura la nuova commissione Von Der Leyen, In politica estera l’immagine di Biden che la bacia in testa vale più di qualunque parola.