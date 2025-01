Dilei.it - Carolina Stramare è diventata mamma: nata la prima figlia con Pietro Pellegri

Fiocco rosa per. L’ex Miss Italia, che qualche tempo fa ha partecipato a Pechino Express, èper lavolta. La modella ha avuto unadal compagno, il calciatoreal quale è legata da circa un anno. Un amore subito importante, che ha portato i due a mettere su famiglia.Èladihanno annunciato sui social la nascita della loro primogenita. La coppia ha condiviso un video in cui si vede l’ex Miss Italia che tiene in braccio la neodopo il parto. Accanto a lei il giocatore che, emozionato, la bacia e abbraccia. “Bianca, il nostro cuore scoppia di amore”, hanno scritto i due.Laha tenuto aggiornato tutti i suoi follower durante i mesi della gravidanza ma non ha mai svelato il nome scelto per la bambina.