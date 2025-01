Gamberorosso.it - Canederli, selvaggina e strudel da urlo. Ecco cosa si mangia in una delle migliori trattorie d'Italia

Si trova esattamente al confine tra Val Pusteria e Val Badia unasette nuovene premiate con i Tre Gamberi nella guida Ristoranti d'2025. Lerchner's in Ruggen è una perla incastonata in un comune di poco più di 3mila anime, forte di una gestione familiare solida e intraprendente che in questo maso caratteristico lavora in perfetta armonia con le montagne circostanti e in stretta sinergia con i piccoli produttori locali, da cui ci approvvigiona per tutto quello che non si coltiva o alleva in casa. Inutile dire che qui i concetti di sostenibilità e di dialogo con l'ambiente coincidano con l'identità di un lavoro che procede da anni coerente e sereno come il panorama che la circonda. Un viaggio dello spirito che vale sempre la pena di compiere.Lerchner's in Ruggen, unad'Johann Lerchner e la figlia Sandra hanno vinto la loro scommessa: proporre la cucina tradizionale altoatesina in una versione moderna, legata alla stagionalità, senza perdere l’essenza e i saporiantiche ricette.