Caccia ai biglietti vincenti Lotteria Italia un boom Venduto il 185% in più

Lanazione.it - Caccia ai biglietti vincenti. Lotteria Italia, un boom. Venduto il 18,5% in più

Leggi su Lanazione.it

Anche a Viareggio e in Versilia non si è rinunciato al tradizionale appuntamento di inizio anno con la fortuna, tentando il classico colpo grosso con la. Anzi, ivenduti in tutta la provincia sono stati 51.040 ovvero +18,5% rispetto alla scorsa edizione. Ieri sera dunque tutti davanti alla tv per conoscere ifortunati estratti durante “Affari tuoi“ su Rai Uno. E mentre si attende di sapere in dettaglio dove sono stati venduti i tagliandi più fortunati e se la provincia di Lucca è riuscita a pescare qualche premio robusto, facciamo il punto con Giovanni Catelli, titolare dell’omonima ricevitoria di San Vito e vice presidente nazionale vicario della Federazionena Tabaccai (Fit). "Laè andata molto bene quest’anno – spiega Catelli – con un sensibile incremento divenduti anche a Lucca e in Versilia.