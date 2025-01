Lettera43.it - Bovisio Masciago, una donna di 33 anni ha ucciso il compagno con una coltellata al petto

Unadi 33, Stella Boggio, haildi 38, Marco Magagna, con unaal. È accaduto a, in provincia di Monza e Brianza, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio 2025. Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di una lite la 33enne ha colpito l’uomo per poi chiamare il 112. Sembra che la sua reazione sia avvenuta a seguito di un’aggressione da parte del, con il quale conviveva da maggio. I vicini hanno riferito di litigi burrascosi tra i due negli ultimi tempi, anche se non sono emerse denunce o interventi delle forze dell’ordine. Laè stata arrestata con l’accusa di omicidio.Articolo completo:, unadi 33hailcon unaaldal blog Lettera43