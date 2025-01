Ilrestodelcarlino.it - Bar ‘Buozzi’, la palla ora passa in consiglio

Che sia la volta buona? Dopo tanti rinvii, la delibera per la variazione planivolumetrica del bardovrebbe approdare ina fine gennaio. Questo perché anche le diatribe interne alla maggioranza, sul futuro del manufatto comunale, sarebbero state risolte: l’idea che avrebbe prevalso, in tal senso, è di mantenere la natura dell’ex ‘Gelateria Veneta’, e quindi adeguare la struttura senza ampliarne eccessivamente la cucina. In tal modo, sarà più difficile realizzarvi un eventuale ristorante. Altro punto da chiarire in delibera – e anzi cosa più importante di tutte – è il soggetto attuatore dei lavori. Questi non saranno realizzati dal privato, ma dal comune, che quindi interverrà sull’immobile per poi avviare le procedure di assegnazione. Anche questo punto, finora, era rimasto in forse.