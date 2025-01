Romadailynews.it - Appello Confepi a Giuli e Rocca: “Salviamo villa Giustiniani”

Roma – Unlanciato alle istituzioni, Ministero della Cultura, Regione Lazio e Comune affinché si intervenga con urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di, a Bassano Romano, un gioiello storico e architettonico della Tuscia. A lanciarlo è Paola Marchetti, presidente diSalute e aderente al gruppo Bassano Partecipa che ha denunciato lo stato di abbandono delle mura perimetrali di, oggetto di minacce molteplici: incuria, abbandono, puntellature e ponteggi che da temporanei sono diventati permanenti, mancata gestione delle aree di rispetto, mancato monitoraggio, scarsa manutenzione programmata, crolli, smottamenti, dissesti idrogeologici, interventi sbagliati, scarsa fruizione e valorizzazione.“è di proprietà dello Stato che, per il recupero del palazzo, dei 20 ettari di parco e delle annesse mura perimetrali, ha stanziato diversi milioni di euro nel 2018, sbandierati da Ministri ed amministratori locali come la panacea di ogni male ma che dopo lunghi sette anni sono ancora inutilizzati”, denuncia Paola Marchetti, presidenteSalute (Confederazione Europea Professionisti ed Imprese), che ha aderito in sostegno alla giornata dedicata aorganizzata da “Bassano Partecipa” il prossimo 26 gennaio, con camminata aperta alla cittadinanza insieme a volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo.