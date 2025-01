Scuolalink.it - Allagamento e crollo del controsoffitto in una scuola dell’infanzia a Bisceglie: scuola chiusa e disagi per le famiglie

Il ritorno a, oggi 7 Gennaio 2025, è stato segnato da un incidente che ha causato notevoliall’intera comunità scolastica. Undele unsi sono verificati in unaproprio nel giorno in cui gli studenti rientravano dalle vacanze natalizie. L’incidente, fortunatamente avvenuto in assenza di alunni e personale, ha evitato gravi conseguenze. Il malfunzionamento che ha causato l’L’che si è verificato ha interessato principalmente la, creando notevolialle strutture dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, la causa principale del danno sarebbe stata un malfunzionamento di uno scaldabagno, che ha provocato infiltrazioni d’acqua. Queste infiltrazioni hanno causato danni visibili in alcune aree della, mettendo a rischio l’integrità delle stanze e delle attrezzature.