Alex Jones è tornato | il giudice fallimentare ha fermato la cessione di Infowars Con l’aiuto di Musk

Contro i complottisti non gridare vittoria. La notizia delladi, la piattaforma di, gran maestro del cospirazionismo americano, al giornale satirico The Onion sembrava una favola dalla conclusione clamorosa. Ma questo lieto fine manca: anzi, al momento, manca qualsiasi finale della vicenda. E intanto, capobranco di un gregge di hater di estrema destra, affamati di versioni distorte di ogni storia, è: anzi, non è mai andato via.ha fatto fortuna con la sua voce rauca, con bugie fatte passare per verità e odio a fiumi che scorre da sempre su. È stato trascinato in tribunale dalle famiglie delle vittime della scuola elementare di Sandy Hook, per aver negato ripetutamente sul suo canale che il massacro nel 2012 sia davvero avvenuto: ai parenti deve quasi due miliardi di dollari di risarcimento.