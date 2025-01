Ilgiorno.it - Al museo senza barriere: "Le nostre visite inclusive. Così la creatività e l’arte superano ogni disabilità"

Per molti bambini autistici o con altre fragilitàpuò diventare un importante strumento d’integrazione sociale, un mezzo per raccontare se stessi ed esprimere il proprio estro. Ed è con questa finalità che l’associazione milanese Portami per Mano ha organizzato sabato 25 gennaio una visita guidata e un laboratorio creativo a Palazzo Reale per far conoscere ai più piccoli il padre del cubismo, Pablo Picasso. Da settembre lo spazio espositivo ospita una mostra interamente dedicata al pittore spagnolo e per la onlus questa è un’occasione per abbattere i pregiudizi che spesso i bimbi con autismo o consi trovano a dover affrontare quotidianamente. "La parola d’ordine è inclusività: si tratta di un termine che viene utilizzato di frequente ma che non sempre viene applicato in maniera corretta - spiega Viviana Polimeni, presidente di Portami per Mano - Per molti bambini questo incontro sarà un viaggio nel, un modo per imparare ad amare davvero dipinti e pittori".