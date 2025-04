Anteprima24.it - Sos del deputato Borrelli: “Salvate le tartarughe del Bosco di Capodimonte”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSos per ledeldi. A lanciarlo ildi Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilioche ha ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini.“Le immagini inviate dai cittadini – spiega in una nota – documentano la condizione in cui tentano di sopravvivere leacquatiche ospiti della fontana di mezzo nel Realdi. Sono ammassate le une alle altre tentando di recuperare un appiglio in superfice in fuga da un’acqua melmosa, putrida e maleodorante che non costituisce il loro habitat naturale”.“Dalle immagini inviatemi – sottolinea il– la fauna acquatica è in evidente difficoltà, si intervenga al più presto per ripulire la vasca e installare un nuovo impianto di ricircolo dell’acqua. Non si può restare indifferenti al disperato tentativo di mettersi in salvo da parte delle testuggini che tentano di resistere alle avversità, non determinate dalla natura ma molte volte dalla mano assassina dell’uomo.