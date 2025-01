Lanazione.it - Al Monte in attesa di Ursula. Belloni si dimette dal Dis e intanto riceve il premio

Sarà aSan Savino la prima uscita di Elisabettadopo le dimissioni dal Dipartimento per la sicurezza e l’informazione (Dis). La conferma è arrivata dalla diretta interessata ieri mattina, a pochi giorni dalla cerimonia che si terrà nel borgo della Valdichiana dove la capo dei servizi segreti è residente e vive quando gli impegni romani glielo permettono. Al teatro Verdi venerdì 17 gennaiorà ilSansovino di Bronzo, la massima onorificenza del borgo che a suo tempo l’ex numero uno della Farnesina scelse come luogo del suo buen retiro con il marito. Un rapporto, quello con la città del Sansovino, cheha raccontato a più riprese: "Cercavamo un posto tranquillo per riposare mente e spirito e l’abbiamo trovato proprio da queste parti: oggi che lui non c’è più torno appena posso in Valdichiana perché è diventato il mio luogo del cuore".