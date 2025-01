Zonawrestling.net - AEW: Annunciato per Dynamite Maximum Carnage il primo Women’s Casino Gauntlet Match della storia

Leggi su Zonawrestling.net

La puntata didel 15 Gennaio denominataavrà un importante novità per quanto riguarda uno deimarchi di fabbricaAEW.Si terrà infatti il.L’annuncio di Tony Khan Ad annunciarlo è stato proprio Tony Khan su Twitter, con la vincitrice che otterrà una title shot per Grand Slam Australia all’AEWWorld Champion.NEXT WED, 1/15!Cincinnati, OHWednesday Night #AEW8pm ET/7pm CT on TBS + MAX#Women'sThe Women'swinner will face the AEW Women's World Champion at Grand Slam Australia!Don’t missNEXT WEDNESDAY! pic.twitter.com/BXEkNcVFPV— Tony Khan (@TonyKhan) January 7, 2025 Ilprevede numerosi partecipanti che entrano ad intervalli temporali regolari, ilche mette a segno uno schienamento o una sottomissione è dichiarato vincitore.