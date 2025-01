Lanazione.it - A Firenze è polemica in Consiglio su uso taser polizia municipale

, 7 gennaio 2025 - Polemiche incomunale asulla mozione proposta dal capogruppo Lega Guglielmo Mossuto sull'adozione delda parte della. "Tante amministrazioni anche di sinistra stanno usando questa pistola a impulsi elettrici - ha spiegato -. Può essere usata per dissuadere i malviventi.sta vivendo un periodo di alta criminalità: questo strumento non è di destra o sinistra, è di sicurezza. Non capisco tutta questa acredine nei confronti di un atto, allora leviamo anche la pistola ai poveri agenti di". "Quando rilevo negli atteggiamenti e atti del consigliere Mossuto arroganza e superficialità lo rilevo perché queste tematiche andrebbero conosciute, discusse, approfondite e non strumentalizzate - ha replicato l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio -.