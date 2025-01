Zonawrestling.net - WWE: Stephanie McMahon celebra il passaggio di RAW su Netflix con un messaggio emozionante

ha ricoperto un ruolo fondamentale in WWE per anni, ma da due anni non fa più parte attivamente dell’azienda.Sembra che stanotte,sarà presente per il debutto di RAW su, un momento storico per la WWE. La notizia è stata condivisa dalla stessaattraverso un post su X:“Non vedo l’ora di vederlo di persona @TripleH! #WWEonstasera!!!”Can’t wait to see it in person @TripleH! #WWEontonight!!!(@Steph) January 6, 2025 Inoltre,ha condiviso il suo entusiasmo per lo speciale episodio di Monday Night RAW su, commentando l’introduzione dello show in arrivo.ha elogiato suo marito Triple H, Nick Khan, le Superstar WWE, i fan e tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile questo evento.