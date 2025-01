Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2025 ore 18:15

DEL 6 GENNAIO 2024 ORE 18.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUONO LE CODE PER TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA AL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE APPIASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNECODE A TRATTI ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA TUSCOLANA E APPIAPRUDENZA INOLTRE PER CHI VIAGGIA NEI TRATTI TRA PONZANONO E BIVIO DIRAMAZIONENORD DELLA-FIRENZE E SULLA A12-TARQUNIA TRA CIVITAVECCHIA NORD E IL BIVIO CON LAFIUMICINO PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTOCI SPOSTIAMO A SUDPER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA REGIONALE 213 VIA FLACCA TRA I KM 8 E 9,SI SONO FORMATE CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA, SIAMO TRA SPERLONGA E RIO CLAROPRESTARE ATTENZIONEPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOCHIUSA AL MOMENTO IN INGRESSO LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A PER PROBLEMI TECNICI.