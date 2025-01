Laprimapagina.it - Tutti i vincitori del Superminifestival 2025

Leggi su Laprimapagina.it

Castellaneta. Un enorme successo, oltre qualsiasi aspettativa.Il, andato in scena nell’Auditorium “7 Febbraio 1985” di Castellaneta, nei giorni 3,4 e 5 gennaio, ha regalato emozioni, gioie e serenità al copioso pubblico accorso durante le tre serate.Esibizioni degli adulti a dir poco strabilianti, bambini strepitosi, ospiti musicali come il sassofonista Davide Matera che ha emozionato la sala nel corso della finale, unitamente al fisarmonicista Franco Loreto; in più la bella esibizione del nascente talento Alessandro Montemurro.E poi le presenze illustri del sindaco Giambattista Di Pippa di Castellaneta e di padre Gregorio Di Lauro (presidente dell’Anspi Francescana).A far da corollario al tutto, la voce immensa del maestro Leonardo Scarpetta (ha curato la parte musicale) e la conduzione impeccabile del direttore artistico e regista Piero Giandomenico che ha tenuto un ritmo instancabile per tutta la kermesse, rendendola mai noiosa o apatica.