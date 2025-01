Sport.quotidiano.net - Ternana Pontedera 0-0, Fere ferme al palo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terni, 6 gennaio 2025 – Laci prova in tutti i modi al “Liberati” per la prima gara dell’anno nuovo; ilregge l’urto e nella ripresa in contropiede ha anche due occasioni per il colpaccio. A masticare amaro è però la, che lascia la testa della classifica all’Entella e non può che rammaricarsi per le tante opportunità svanite tra imprecisione, sfortuna e bravura del portiere avversario. Primo tempo a senso unico, con ilsotto assedio. Levanno vicine al vantaggio più volte, in particolare con Cicerelli e Curcio. Nella ripresa non cambia il tema tattico: rossoverdi in avanti e ospiti sulla difensiva. La traversa di Romeo è l’occasione più ghiotta delledi sbloccare il match, tra conclusioni, mischie sotto-porta e parate, ma come detto anche ilgetta alle ortiche due volte il possibile vantaggio con Italeng e Vitali0-0, IL TABELLINO(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono (30'st Donati sv), Capuano, Martella, Corradini (15'st Aloi ), De Boer, Romeo (37'st Tito sv), Curcio (15'st Ferrante), Cicerelli, Cianci.