Ilrestodelcarlino.it - Strage di Crevalcore: "Il dovere di ricordare"

Alle 12,53 del 7 gennaio 2005, un treno viaggiatori si scontra con un treno merci: sono 17 le vittime, tra cui 5 ferrovieri, e decine di feriti. Cinque giorni dopo, la 18esima vittima: un macchinista, amico dei colleghi morti nella, si toglie la vita. Sono passati 20 anni dal disastro ferroviario di, e per non dimenticare quellamartedì alle 14 si terrà un presidio al ’Parco 7 gennaio 2005’ alla Bolognina diche vede riunite tutte le associazioni nate in seguito ad incidenti sul lavoro, dai Familiari dellaferroviaria di Viareggio (29 giugno 2009) e del crollo della Torre piloti di Genova, fino ai sindacati. La denuncia dei lavoratori è sempre stata quella delle condizioni di arretratezza e pericolosità del tratto ferroviario: linea a binario unico, nebbia fitta, un solo macchinista alla guida, capotreno a fianco, cabina di guida col pedale ’a uomo morto’.