Si chiude il Lemon Bowl 2025 | Roma festeggia con Salvatori nell’U10 Sul Pietrangeli vincono Cavaleri e Oprchal

Lì dove i grandi del tennis hanno scritto pagine indelebili si è conclusa la 41ª edizione delWork 365 Sporfie. Il Foro Italico, cornice di imprese sportive, ha ospitato non solo l’intera manifestazione ma anche le sei finali della prestigiosa rassegna nazionale a partecipazione straniera dedicata alle categorie under 10, 12 e 14. Per l’occasione, anche ilha aperto le porte ai ragazzi, diventando palcoscenico di gesti tecnici spettacolari ed emozioni intense. Nello specifico sono stati il britannico Matyas, campione under 12, e la siciliana Nicoletta, campionessa under 14, a vincere i due match andati in scena in uno degli stadi più belli al mondo. Il tennisnocon la vittoria di Tommaso Mariadel Circolo Tennis Emilia de Vialar, che ha conquistato il titolo under 10 al termine di una finale thriller vinta 6-3 4-6 10/8 contro il rumeno Matei Petre.