Liberoquotidiano.it - Rimonta folle per il Milan: i rossoneri portano a casa la Supercoppa contro l'Inter

Un trofeo che può cambiare una stagione. In dieci giorni, Sergio Conceiçao ha ribaltato il. Dopo la Juve, il Diavolo supera anche la favorita, prendendosi laitaliana nel modo più rocambolesco possibile: unada 0-2 a 3-2, ancor più clamorosa di quella che aveva permesso aidi superare la Vecchia Signora e guadagnarsi la finale. La squadra di Inzaghi spreca tanto e si ritrova a mani vuote - quasi senza accorgersene - dopo aver messo le mani sul primo titolo stagionale, grazie alle reti di Lautaro al tramonto del primo tempo e di Taremi all'alba della ripresa. Però, in pochi giorni, Conceiçao ha portato una ventata di freschezza al, con una svolta a livello mentale e tecnico inattesa in tempi così brevi. E non è un caso che siano stati Theo Hernandez e Rafael Leao, due delle stelle finite dietro la lavagna durante la gestione Fonseca, ad 'accendere' il Diavolo nellasui nerazzurri, con un gol e due assist per Pulisic e Abraham.