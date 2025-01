Ilrestodelcarlino.it - Recanati, brutto ko in casa. I due punti li prende Roseto

6788: Marcone ne, Gurini 7, Clementoni 2, Andreani 10, Fontana 8, Semprini Cesari 2, Zomero 13, Sabbatini, Atodiresei ne, Urbutis 14, Ndzie, Magrini 11. All. Di Chiara.: Arienti 8, Tusuni, Morigi, Corral 15, Cocciaretto 6, Perella 3, Maretto 17, Bini 10, Cecchetti 13, Minac, Mazzarese 5, Lestini 11. All. Foglietti. Arbitri: Pratola e Martini. Parziali: 21-25, 20-24, 16-15, 10-24. Progressivi: 21-25, 41-49, 57-64, 67-88.è costretta sempre a rincorrere e nell’ultimo quarto alza bandiera bianca conche con un avvio devastante scava un vantaggio incolmabile e vince la partita. La squadra diappare sin dall’inizio in difficoltà contro un avversario molto fisico e che fa registrare ottime percentuali in attacco. I ragazzi di coach Di Chiara fanno fatica in attacco, commettono degli errori dettati pure dalla fretta.