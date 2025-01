Oasport.it - Ranking WTA (6 gennaio 2025): Sabalenka leader, Paolini in difesa del numero 4 mondiale

Primi segnali diWTA dal nuovo anno. Ilporta con sé Arynache resta sempre al comando della graduatoria, ed è anche destinata a restarci dopo gli Australian Open a meno di colpi di coda di Iga Swiatek non tanto probabili. Il tutto anche se la matematica offre una chance alla polacca sulla bielorussa.Resta ampio il divario tra Coco Gauff e Jasminein tema di terza posizione: la toscana deve anzi guardarsi soprattutto le spalle, perché sono pronte all’assalto in tante, a partire da Qinwen Zheng visto che la cinese è appena a 74 punti di distanza. In breve, quello di Melbourne appare come un duello per la quarta posizione. Per l’azzurra la buona notizia è che la cinese, per confermare quei punti, deve arrivare in finale e, d’altro canto, per Jasmine ci sono gli ottavi da difendere: compiti ben differenti.