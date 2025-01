Quotidiano.net - Pudding come Hachiko. Il cagnolino aspetta invano il suo padrone, morto nell’incidente aereo in Corea del Sud

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 gennaio 2025 – Vi ricordate, l’akita inu che per anni hatoil ritorno del suoalla stazione dei treni, diventando poi il protagonista di un film con Richard Gere? Ora la stessa sorte è toccata al, il cui proprietario ènel disastroavvenuto una settimana fa a Muan, indel Sud.hatoil ritorno del suo, vagando per una settimana per il villaggio facendosi notare dai vicini che lo hanno nutrito e confortato, fino a che un’organizzazione per la protezione degli animali (Care) lo ha preso in carico e ora cercherà per lui una nuova casa. E’ stata la stessa organizzazione a ricostruire la storia. Il cane viveva in un villaggio della contea di Yeonggwang, nella provincia di Jeolla meridionale con la vittima più anziana dell'incidente del 29 dicembre scorso al volo della Jeju air Bangkok-Muan.