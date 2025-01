Biccy.it - Provvedimenti disciplinari per tre concorrenti al Grande Fratello, i retroscena

Giorni di ipotesi e rumor e alla fine poco fa ilha annunciato la chiusura del televoto. Ci saranno anche dei, uno per una delleche era al televoto (certamente Helena Prestes per il bollitore lanciato), ma molto probabilmente anche per altre due gieffine. Tv Blog infatti ha svelato che potrebbero essere in arrivo anche altre due misure scelte dalla produzione e che dovrebbero riguardare Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Jessica infatti ha provocato in maniera pesante e deliberata Helena prima del lancio del bollitore, mentre Ilaria ha avuto uno scontro (quasi fisico?) con la Prestes.Trein arrivo al.“A seguito delle liti dei giorni scorsi nella casa del, in arrivo Treper le persone coinvolte: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.