Ilgiorno.it - Premio al coraggio di mamma Ester nel nome di Gabry, morto in fabbrica

Intini è l’Italiana dell’anno: a lei il“Enrico Mattei“ di Anpit-Azienda Italia. Madre, è stata insignita a Roma dall’associazione nazionale per l’Industria e il Terziario per il suo impegno per la sicurezza sul lavoro. Un tema che l’ha segnata personalmente. La consigliera comunale di Cavenago è ladi Gabriele di Guida, l’operaio di 25 anni che nel 2019 rimase stritolato in un macchinario alla Silfa di Sulbiate. Ventotto minuti di sofferenza prima che un collega si accorgesse che il ragazzo era stato risucchiato da un rullo. Una tragedia che ha segnato la vita della famiglia e della comunità.Intini ha fondato un’associazione, “nel cuore“, con la quale porta avanti la battaglia dappertutto: nelle scuole e nelle fabbriche. Un modo per trasformare un dolore che nessuna parola può spiegare in qualcosa di buono per gli altri.