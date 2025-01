Lanazione.it - Prato, i Big One in concerto col Pink Floyd Show

Leggi su Lanazione.it

, 6 gennaio 2025 – Al’appuntamento è con ‘The European’. I Big One saranno ingiovedì 9 gennaio alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese. I Big One hanno quattordici anni di attività durante i quali hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali hanno fatto la storia del rock. Big OneBand sono protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute bandiana in Europa. Nati nel 2005, protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute bandiana in Europa, i Big One hanno quattordici anni di attività durante i quali hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock.