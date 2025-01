Ilfoglio.it - Nessuna sorpresa ai Golden Globes 2025: vincono The Brutalist ed Emilia Pérez

Stanotte si è tenuta l’ottantaduesima edizione dei, premi del cinema e della serialità televisiva, assegnati da una giuria di giornalisti della stampa estera di Hollywood. Comme d’habitude la cerimonia si è svolta al Bevery Hilton Hotel di Beverly Hills, è stata trasmessa in diretta su Cbs (rete free) e su Paramount + (piattaforma streaming). Qui da noi, sprazzi su YouTube ma soprattutto seguibili via social. Diversamente dal solito, la cerimonia è stata condotta da una sola persona (senza co-host) e, altra anomalia, la conduttrice era una donna ovvero Nikki Glaser, prima presentatrice nella storia dei premi. Nel suo monologo di apertura, qualche frecciatina al #metoo (la Glaser ironizza sul fatto che è la prima volta che si trova in una stanza piena di produttori e indossa i vestiti), al politicamente corretto, un breve accenno politico (meno del previsto) e una carrellata di sbeffeggi alle varie star presenti.