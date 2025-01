Tg24.sky.it - Martina Voce, da Oslo le prime immagini della ragazza accoltellata dall'ex

Arrivano da un ospedale di, in Norvegia, ledidopo la terribile aggressione subita da parte dell'ex compagno a colpi di coltello. La 21enne fiorentina non ha timore di mostrare le mani fasciate e le cicatrici a testimonianza dell'incredibile prova di forza dimostrata per sopravvivere al tentativo di femminicidio di Mohit Kumar, 24enne informatico norvegese di origini indiane, che l’ha aggredita impugnando un coltello militare col quale le ha inferto 25 colpi. Serviranno ancora almeno altri quattro mesi, di cui tre senza mangiare. Soltanto dopo, si spera, potrà tornare alla vita di prima.