Liberoquotidiano.it - "Ma che p... ma non l'avete mai visto": Affari Tuoi, scoppia il putiferio su Paola sui titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adè la serata di. La pacchista ha stupito tutti per la sua partita nella puntata di domenica 5 gennaio. Ha cercato in tutti i modi di portare a casa un bottino consistente evitando di cadere nelle trappole del dottore. Ed è così che alla fine, quando la tensione nello studio è alle stelle, chefa la scelta giusta: non accetta il cambio e si tiene tra le mani l'ultimo pacco rosso rimasto sul bancone: quello da 30.000 euro. E subito dopo il trionfo c'è un abbraccio con Stefano De Martino. Ma proprio suididel programmaun vero e proprio. Infatti ad accompagnare la ragazza nella sua avventura adc'è il compagno, molto più grande di lei. In tanti sui social all'inizio della puntata lo avevano scambiato per il padre. Poi un bacio proprio a fine puntata svela la vera identità dell'uomo al fianco di