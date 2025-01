Oasport.it - LIVE Milano-Monza 2-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: padroni di casa stravolgono il secondo set e si portano ad un parziale dalla vittoria

Time Out chiamato da Piazza.5-6 Marttila punisce i padroni di casa. Brutto momento per Milano.5-5 Ace di Rohrs. Recuperato lo svantaggio.5-4 Recuperato un altro break da parte dei brianzoli.5-3 Bastonata di Monza, si riporta sotto.Si riprende.Staff medico sul campo per un problema di Gaggini alla spalla. 5-2 Diagonale strettissima di Kaziyski!!4-2 Rohrs piega le mani del muro avversario.4-1 Primo tempo di Schnitzer.3-1 Arriva il primo punto per gli ospiti su bello schema.Time out subito per Monza.3-0 Schiacciata brianzola che si schianta sulle mani del muro milanese.2-0 Arriva male Rohrs, il muro toglie le mani e la palla finisce fuori.1-0 Muro out di Milano. Avanti i padroni di casa