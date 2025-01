Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 6 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. ARIETE La prima settimana del 2025 vi mette subito al centro dell'attenzione nel lavoro e nella vita di relazione, con inevitabili momenti di nervosismo e discussioni con collaboratori e soci. Marte ritorna in Cancro e sarà qualche volta agitato per la famiglia, controllate le vostre reazioni istintive e impulsive. Nasce il vostro primo quarto di Luna, beneaugurante per l'amore e la fortuna. TORO Una volta si aspettava la Befana anche per la Lotteria, oggi si gioca tutti i giorni ma per restare fedeli alla tradizione diciamo che avete fortuna al gioco. Venere, la vostra stella tutto fare, sarà in postazione bellissima tutto il mese, Marte rientra oggi in Cancro e sarà importante per tutti i rapporti stretti, anche con la famiglia.