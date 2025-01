Latina, aperte le candidature per “Sportiva e sportivo dell’anno”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025 – Impegno e performance sportive, tempo di premiazioni. L’amministrazione comunale di, su input dell’assessorato allo Sport, ha dato il via all’organizzazione della seconda edizione della manifestazione che assegna riconoscimenti nell’ambito di tre sezioni di concorso: “”; “Una vita per lo Sport”; “Sport e Solidarietà”.C’è tempo fino al 20 gennaio prossimo per presentare le. Il dipartimento comunale Sport e Politiche giovanili ha emesso l’avviso per le manifestazioni di interesse, disponibile sul sito istituzionale dell’ente, finalizzato alla presentazione di proposte di eccellenze che si sono distinte per performance, impegno o contributo allo sviluppo dello sport nell’anno 2024.Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate dai seguenti soggetti: Coni; Cip; Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; Enti di promozione; Discipline associate e paralimpiche; Associazioni sportive dilettantistiche (Asd); Società sportive dilettantistiche (Ssd); Benemerite; singoli atleti; tecnici sportivi; dirigenti sportivi; altri soggetti privati.