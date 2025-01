Pronosticipremium.com - Juventus su Danso, non passò le visite mediche con la Roma: e il post Hermoso?

La sborniaderby è ancora tutta da smaltire, anche se laè chiamata ad archiviare al più presto una grande vittoria per pensare subito alla difficile trasferta di Bologna, utile per continuare la rincorsa ad un Europa che conta ancora lontana. In tale contesto, ci addentriamo in un gennaio inevitabilmente caratterizzato da un calciomercato che deve necessariamente portare novità, dal nodo Baldanzi ai nuovi arrivi. A muoversi in difesa però non solo i giallorossi, ma anche unache non sta vivendo un momento particolarmente felice.La sconfitta in semifinale di Supercoppa, per mano del Milan, è solo l’ultimo tassello di un periodo molto complicato, iniziato, e non sembra essere una coincidenza, dopo il grave infortunio di Bremer. Il leader della difesa bianconera manca come l’aria, e lo stesso Giuntoli ha ammesso che una mossa importante per rinforzare la retroguardia è necessaria.