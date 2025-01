Quotidiano.net - Iscrizioni a scuola. Il ministero posticipa le date: "Più tempo per valutare"

ProsperettiSlitta la finestrarale utile per iscriversi all’anno scolastico 2025-2026. "Le domande – ha annunciato sabato ildell’Istruzione e del Merito – potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio 2025 alle 20 del 10 febbraio 2025". Dalla tradizionale data dell’8 gennaio, con chiusura entro la fine del mese, l’avvio delleera già statoto di dieci giorni lo scorso anno. Dietro a tale decisione – spiegano da viale Trastevere – vi è la volontà "garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata". Una scelta che può rivelarsi determinante per il futuro dei ragazzi. Se, come dimostrano diversi studi, la scelta errata dellasecondaria di secondo grado figura tra i principali fattori di dispersione, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha ribadito più volte "il ruolo strategico dell’orientamento".