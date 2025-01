Ilgiorno.it - Impianto della discordia. Per l’opposizione è 5G. Ma il sindaco replica:: "Mentite ai cittadini"

Leggi su Ilgiorno.it

Torre Cap con antenne 5G: scontro in Comune con, che accusa la maggioranza di aver mentito quando sono state richieste spiegazioni sui lavori. La querelle è cominciata il 2 dicembre scorso, quando ilGraziano Musella ha accusatodi dare false notizie ai. Per lui i lavori non interessano il 5G. Per le opposizioni sì. "Come lista Zanella abbiamo chiesto informazioni agli uffici sulla natura delle installazioni e sulla conferma dell’attività da loro svolta per mitigare l’impatto visivo e per ottenere la modifica del progetto – spiegano i consiglieri di opposizione –. Ebbene, si tratta di un progetto per la realizzazione congiunta da parte di tre operatori primari di telefonia mobile denominato testualmente “Progetto di installazione ditecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare“.