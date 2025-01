Oasport.it - Il rischio di una lunga squalifica per Jannik Sinner. La CEO dell’ITIA chiarisce i motivi

La famosa spada di Damocle.sarà chiamato a una prova molto complicata nelle prossime settimane: proseguire nel suo incedere vincente nel massimo circuito del tennis, confermandosi il migliore. Il primo appuntamento di una certa rilevanza sono gli Australian Open (12-26 gennaio). A Melbourne, l’altoatesino cercherà di confermare il titolo del 2024 e nello stesso tempo non dovrà farsi condizionare dalla vicenda “Clostebol”.Il caso di positività alla sostanza contenuta nell’arcinoto Trofodermin è una questione aperta, tenuto conto del ricorso al TAS della WADA, in attesa di sapere quando il Tribunale Arbitrale dello Sport si pronuncerà in merito. Si fanno tante ipotesi e si pensa che il verdetto possa arrivare nel mese di marzo (2025). Una situazione complicata chesperava di aver chiarito.