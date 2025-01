Terzotemponapoli.com - Il Napoli (anche) di Neres, Olivera e qualche rinnovo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Questo, di David: di seguito un articolo sul brasiliano tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “C’è Giovanni Manna che lo chiama a: lo aveva colpito ai tempi della Juve, ma poi fu preso proprio il Fideo. Ora, però, il ds è lui ed è sua la responsabilità: lo ha scelto in primavera e in estate ha chiuso l’accordo con l’agente e il Benfica (28 milioni più 2). Ad agosto, quando arriva il momento di prendere una decisione tra le nebbie della situazione Osi-Lukaku, convince presidente e allenatore a prendere innanzitutto David. Subito, prima di sciogliere il rebus dei centravanti: era un’opportunità. Irripetibile, per come sono andate le cose”. I ‘primi passi’ dinel“All’inizio,ha pagato l’ombra di Kvara: una sola volta titolare con il Lecce, alla nona, e 13 panchine fino all’Udinese”.