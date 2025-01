Ilrestodelcarlino.it - Il dono della giunta ai bisognosi. Consegnati 110 pacchi alimentari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasione delle festività natalizie ormai trascorse, sindaco e assessori di Tresignana con parte delle loro indennità hanno acquistatonatalizi per le 110 famiglie gestite dalle Caritas di Tresigallo e Formignana. Era scritto fra i primi punti del progetto esecutivolista Tresignana Cambia. "Destineremo ogni anno una parte delle nostre indennità di amministratori al sostegno di iniziative di valore sociale per i nostri concittadini" avevano promesso l’allora candidato sindaco Mirko Perelli e i componentilista. E hanno subito mantenuto l’impegno. Nei giorni precedenti il Natale hanno acquistato a loro spese 110natalizi rifornendosi in attività del paese e con la collaborazione di attività locali che, venute a conoscenza dell’iniziativa di sindaco ehanno voluto contribuire per rendere ancora più ricco ildestinate alle famiglie in difficoltà.