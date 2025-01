Secoloditalia.it - I re Magi rappresentano il ciclo della vita umana e l’affermazione del Cristianesimo nel mondo

Leggi su Secoloditalia.it

Le figure dei Reracchiudono molteplici significati dal punto di vista storico e teologico, dalla rappresentazione delfino alla vittoria delnel. Il pellegrinaggio dei visitatori di Cristo viene comunemente incanalato nel giorno del 6 gennaio, chiamato Epifania, nonché ultimo giorno delle feste natalizie. I tre “sovrani” dai nomi di Baldassare, Melchiorre e Gaspare arrivarono a Betlemme dopo la nascita di Gesù per incontrare quello che sarebbe diventato il nuovo “re”, guidati dalla stella cometa di Natale. Inizialmente i tre viaggiatori chiesero le indicazioni al sovrano ErodeGiudea, il quale decise di massacrare i bambini nelle zone circostanti per invidia nei confronti di Cristo. I treriuscirono comunque a raggiungere la capanna in cui erano rifugiati Giuseppe e Maria con i propri animali, portando come doni oro, incenso e mirra: anche i regali dei visitatori provenienti dall’Europa, dall’Asia e dall’Africa , possiedono un significato religioso speciale.