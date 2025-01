Romadailynews.it - Guidonia, scontro frontale tra auto: un morto e due feriti

Incidente mortale in via Maremmana Inferiore. Vittima un 25enne, altri due giovani.Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21:30, in via Maremmana Inferiore aMontecelio, nella provincia di Roma.Duesi sono scontrate frontalmente, causando la morte di un giovane di 25 anni, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti.L’altro conducente, anch’egli 25enne, è rimasto ferito ed è stato soccorso sul posto. Una giovane di 22 anni, passeggera di una delle vetture, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non risultano al momento critiche.I Carabinieri della tenenza disono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dello