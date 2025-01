Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donetsk: presa un’altra città

Roma, 6 gennaio 2025 – Dopo una battaglia durata tre mesi,afferma di aver preso il completo controllo di Kurakhove, unamineraria nell’est dell’, dicendosi convinta che ciò consentirà di “aumentare il ritmo” dell’ta delle truppe russe per conquistare l’intera regione di. Contemporaneamente la Russia dice di aver fermato una nuova controffensivanella regione di Kursk.?L’intensificarsi degli attacchi sul terreno appaiono come tentativi di rafforzare le rispettive posizioni in vista del 20 gennaio, data dell’insediamento alla Casa Bianca del presidente Donald Trump, con la sua promessa iniziativa negoziale per mettere fine in breve tempo al conflitto. Ma Emmanuel Macron mette in guardia dai facili entusiasmi, dicendosi convinto che innon ci sarà una soluzione “rapida”.