Ilveggente.it - Gratta e vinci, milionario con pochi euro chi vive in questa città

, la statistica non mente: qui la dea bendata è di casa.Può la dea bendata prediligere unapiuttosto che un’altra? Certo che sì, e i dati raccolti da AgoraVox, del resto, sembrano confermare ampiamenteteoria, che solo all’apparenza è un po’ strampalata. Il risultato della ricerca è limpido, cristallino, per cui non v’è assolutamente alcun dubbio sul fatto che ci sia un posto, in Italia, significativamente più fortunato di tanti altri.conchiin(AnsaFoto) – Ilveggente.itPiù volte, dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2024, la fortuna è stata scovata proprio tra le sue vie, a riprova della veridicità della nostra ipotesi. Lain cui le lotterie istantanee hanno assicurato il maggior numero di premi è, guarda caso, la Capitale d’Italia.