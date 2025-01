Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe 2025: trionfano “Emilia Perez” e “The Brutalist”, delusione per l’Italia con “Vermiglio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incoronanoe The. Mentre per gli italiani (e Luca Guadagnino) giusto una briciola. Il film di Jacques Audiard e quello di Brady Corbet si dividono quasi alla pari il palmares dell’ottantaduesima edizione deiarrivato con dieci nomination vince quattro premi: miglior film commedia/musical, miglior film non in lingua inglese, miglior canzone e miglior attrice non protagonista per Zoe Saldana. Mentre Thefa il tris: miglior regia a Corbet, miglior film drammatico e miglior attore per Adrien Brody. Insomma, anche i giochi per gli Oscarsembrano essere già racchiusi in questo verdetto pilatesco (aici sono due premi sia per il genere dramma che per la commedia/musical ndr): da un lato la sorpresa non proprio per tutti i palati sulla storia di transizione sessuale di un boss messicano del cartello della droga (esce il 9 gennaio in Italia); dall’altro l’epopea cupa dell’architetto ungherese Laszlo Toth dalla sopravvivenza ai campi di concentramento e alla nuova vita di stenti e di rinnovata gloria professionale negli Stati Uniti del dopoguerra.