Calciomercato.it - Faccia a faccia con Pellegrini, Ranieri svela: così è nata la mossa derby

Il tecnico giallorosso si gode il successo nel: la sua analisi dopo la vittoria contro la LazioLa Roma vince e gioisce. La formazione giallorossa batte la Lazio nelgrazie alle reti di, rilanciato dal primo minuto da, e Saelemaekers.conla(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico romanista commentaa ‘DAZN’ la partita della sua squadra: “L’idea di far giocare? Ieri è venuto a parlare e ho capito che aveva una voglia matta di essere il capitano della Roma nel. Ero convinto che avesse fatto una buona partita, al di là del gol che lui ha nel sangue. Lui non mi ha chiesto di giocare, ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io”.IDENTITÀ TATTICA – “Sono d’accordo, adesso siamo squadra e sappiamo cosa fare e come aiutarci l’uno con l’altro.