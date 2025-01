Biccy.it - Ex gieffino punge gli autori: “Minacciato di squalifica”

Marco Fortunati è stato undella passata edizione del Grande Fratello ma a differenza del suo cognome all’interno del gioco non è stato molto fortunato. Anzi. All’interno della Casa è rimasto solo tre settimane, oltretutto le prime, quando l’edizione non aveva ancora ingranato, e di lui, per questo motivo, nessuno si ricorda. Eppure è bastato un tweet per ottenere oltre 150 mila visualizzazioni in pochi minuti. Il motivo è che Marco lo ha scritto commentando l’attuale edizione e bollitore gate di Helena Prestes.L’exha commentato in manierante lanciando sì una frecciatina agli, ma soprattutto alla brasiliana, attirando a sé numerose critiche. “Mi avete fatto lo sciampo perché dicevo che il pacco batterie sembrava un telefono” – ha scritto Marco Fortunati riferendosi agli– “mi avete fatto lo sciampo perché ho nominato il ristorante degli zii di Rosy e mi avetediper un backflip in piscina.