Gossipnews.tv - Ennesimo Scandalo al Grande Fratello: Il Razzismo di Lorenzo Verso Helena!

Tensione alSpolverato ePrestes protagonisti di una polemica che incendia i social. Chi pagherà le conseguenze? Ecco che cosa è successo!Notte movimentata aldurante il White Party, dove musica e divertimento hanno lasciato spazio a tensioni e polemiche. La protagonista, ancora una volta, è stataPrestes, al centro di continui attriti con i coinquilini. Tuttavia, questa volta èSpolverato a far discutere per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate al pubblico.Durante la festa,si è improvvisato vocalist, cercando di animare la serata, ma le sue parole nei confronti dihanno sollevato un vero polverone. Con il microfono in mano, ha lanciato battute come: “La brasiliana si è fatta male, la brasiliana è ubriaca”, frasi che molti hanno giudicato offensive e provocatorie.