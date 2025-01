Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Belloni lascia, in anticipo, il vertice dei servizi segreti

hato inl’incarico di direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Lo confermano fonti accreditate all’agenzia di stampa Ansa. Il mandato dell’ambasciatrice sarebbe scaduto nel prossimo maggio ma terminerà già il 15 gennaio. La decisione sarebbe stata comunicata daall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.non ha motivato la decisione, ma ha detto di averla presa da tempo. Repubblica aveva scritto che alla base ci sarebbe un rapporto difficile con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha la delega ai, Alfredo Mantovano.ha anche detto di non avere in piano altri incarichi, probabilmente in riferimento a un’ipotesi diffusa da Repubblica, secondo cui avrebbe ricevuto la proposta di un ruolo tecnico nella Commissione europea.